Экс-главком Ставридис допустил конец НАТО в скором времени

Североатлантический альянс (НАТО) уже в скором времени может перестать существовать. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
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