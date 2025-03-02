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Экс-главком Ставридис допустил конец НАТО в скором времени

Североатлантический альянс (НАТО) уже в скором времени может перестать существовать. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

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