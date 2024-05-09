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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Мы остаемся друзьями с Ньюи и наслаждаемся прекрасными отношениями»

Конструктор Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первом квартале 2025 года – предположительно из-за борьбы за власть в команде и трений с исполнительным директором Кристианом Хорнером.

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