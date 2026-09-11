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«Такого съезда еще не было»: Трамп решил стать тараном для республиканцев

«Такого съезда еще не было»: Трамп решил стать тараном для республиканцев

9–10 сентября 2026 года в Далласе республиканцы провели мероприятие, аналогов которому не было в современной американской политике — первый в истории партии общенациональный съезд в период промежуточных выборов.

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