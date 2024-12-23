Неожиданная "побочка": учёные рассказали, какие препараты могут продлить молодость

Среди самых эффективных - средства от диабета и лекарства для снижения веса типа "Оземпик"Возможности существующих лекарств замедлить старение и помочь человеку продлить полноценную здоровую жизнь исследовали учёные.
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