Академик Российской Академии наук Горелов объяснил, как работает вакцина от кори

Люди с аутоиммунными заболеваниями чаще других подверженны заболеванию корью. Об этом "Газете.Ru" рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук.
Люди с аутоиммунными заболеваниями чаще других подверженны заболеванию корью. Об этом "Газете.Ru" рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук.
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