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Академик Российской Академии наук Горелов объяснил, как работает вакцина от кори

Академик Российской Академии наук Горелов объяснил, как работает вакцина от кори

Люди с аутоиммунными заболеваниями чаще других подверженны заболеванию корью. Об этом "Газете.Ru" рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук.

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