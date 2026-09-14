В Брянске сотрудники СК России поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 103-летием

Сегодня ветерана Великой Отечественной войны Палину Алексеевну Сергееву навестили руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Герой России Сергей Васильевич Петров, руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Геннадьевич Кузьмичев совместно с офицерами ведомства и кадетами.
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