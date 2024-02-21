Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А узбекский президент что там делает, после того, как его страна, выполняя команды дрессировщика из США, присоеденила...Лукашенко, Путин ...
  • АндрейБорков
    Этому политику самое верное направление движения с его предложением о перемирии. Тебе, немчура, только туда!Пауза на 48 часов...
  • Геннадий Бережнов
    Зачем Хазанов подарил Путину фальшивую корону? Попугай по жизни своего не знает, его учат либо хорошему либо плохому!...Зачем Геннадий Ха...

Маркетплейс отказался возвращать деньги екатеринбурженке, отказавшейся от товаров на 50 тысяч рублей

Маркетплейс отказался возвращать деньги екатеринбурженке, отказавшейся от товаров на 50 тысяч рублей

Горожанка заказала много новых нарядов, но ни один ей не подошел. Выбивать назад деньги пришлось через судВ Екатеринбурге женщина смогла выбить из маркетплейса деньги за возвращённые товары и компенсацию за пользование чужими средствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх