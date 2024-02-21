Маркетплейс отказался возвращать деньги екатеринбурженке, отказавшейся от товаров на 50 тысяч рублей

Горожанка заказала много новых нарядов, но ни один ей не подошел. Выбивать назад деньги пришлось через судВ Екатеринбурге женщина смогла выбить из маркетплейса деньги за возвращённые товары и компенсацию за пользование чужими средствами.
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