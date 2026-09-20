Московская область подверглась массированной атаке беспилотников

Этой ночью Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских дронов. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале .
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