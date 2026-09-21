Вкалывают роботы, счастлив человек, прав Дарвин

Подписчик спрашивает, как мы будем жить в условиях массовой безработицы. Точнее, как будут жить граждане, занятые сейчас на работах, не требующих таланта, квалификации или хорошей физической подготовки.
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