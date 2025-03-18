Китай разрабатывает новые бронемашины для морской пехоты Опытная САУ огневой поддержки, предположительно, февраль 2025 г.
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Китай разрабатывает новые бронемашины для морской пехоты Опытная САУ огневой поддержки, предположительно, февраль 2025 г.
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