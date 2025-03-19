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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о Гренаде: «Дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них. Там всего два футбольных стадиона»

Товарищеская игра пройдет сегодня в Москве. «Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона.

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