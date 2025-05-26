Симоньян: политика Трампа вызывает тревогу за его жизнь и здоровье

Хозяин Белого дома не идёт на поводу у "глубинного государства", и это вызывает беспокойство.Глава медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала серьезную обеспокоенность за президента США Дональда Трампа.