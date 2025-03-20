Всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта. Он собрал более 300 участников Специальной Военной Операции из 60 регионов страны.
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Всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта. Он собрал более 300 участников Специальной Военной Операции из 60 регионов страны.
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