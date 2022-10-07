Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, регулирующие правила частичной мобилизации

С инициативами уже выступили «Новые люди», КПРФ и ЛДПР. Во многом идеи депутатов дублируют друг друга, но, по словам юристов, любые поправки, уточняющие эти правила, можно только приветствоватьПартия «Новые люди» предлагает законодательно закрепить право на отсрочку для граждан, воспитывающих трех или более детей до 18 лет, отцам, воспитывающим одного ребенка без матери, мужчинам с двумя и более детьми до 18 лет на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель, единственным кормильцам в семье, где есть дети-инвалиды, и единственным сыновьям и дочерям одинокого родителя, а также сыновьям и родным братьям военных, проходивших военную службу и погибших при исполнении обязанностей на службе.