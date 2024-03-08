ТАДЖИКИ УБИЛИ ШКОЛЬНИКА "ВО ВРЕМЯ РАЗБОРОК"? ОТЕЦ БАНДИТОВ ПЛАКАЛ, А ОНИ СМЕЯЛИСЬ В КЛЕТКЕ

Гарибян Сусанна Так всё к этому и идёт. Русского медведя трудно выгнать из берлоги, но если он озлобится, обидчику не сдобровать. Убили нашего ребёнка, наказание должны отбывать в колонии особо строгого режима, где есть свои законы. И не важно граждане какой они страны, убийство произошло на нашей земле и наказание должно быть по нашим законам. А семьи этих мерзавцев надо немедленно выселить в их кишлаки.

АС Анна Сепп Преступникам — жесточайшее наказание на нашей земле, чтобы их за решёткой научили тому, чему родители не научили! Всех родственников до одного — депортировать на историческую родину, лишив российского гражданства (именно этого они боятся больше всего! Имена судей, прокурора, переквалифицировавших убийство в "хулиганство", — опубликовать, чтобы все родные и знакомые объявили им бойкот, как продажным тварям! Хватит сопли жевать! Власть нас не слышит, не защищает наших детей от инородцев — сами встанет на защиту своей жизни и безопасности близких!