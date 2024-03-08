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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ТАДЖИКИ УБИЛИ ШКОЛЬНИКА "ВО ВРЕМЯ РАЗБОРОК"? ОТЕЦ БАНДИТОВ ПЛАКАЛ, А ОНИ СМЕЯЛИСЬ В КЛЕТКЕ

ТАДЖИКИ УБИЛИ ШКОЛЬНИКА "ВО ВРЕМЯ РАЗБОРОК"? ОТЕЦ БАНДИТОВ ПЛАКАЛ, А ОНИ СМЕЯЛИСЬ В КЛЕТКЕ

В Челябинске начался суд над уроженцами Таджикистана по делу об избиении и убийстве подростка, произошедшем в апреле прошлого года.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Так всё к этому и идёт. Русского медведя трудно выгнать из берлоги, но если он озлобится, обидчику не сдобровать.  Убили нашего ребёнка, наказание должны отбывать в колонии особо строгого режима, где есть свои  законы. И не важно граждане какой они страны, убийство произошло на нашей земле и наказание должно быть по нашим законам. А семьи этих мерзавцев надо немедленно  выселить в их кишлаки.
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2 час.
АС
Анна Сепп
Преступникам — жесточайшее наказание на нашей земле, чтобы их за решёткой научили тому, чему родители не научили!  Всех родственников до одного — депортировать на историческую родину, лишив российского гражданства (именно этого они боятся больше всего!  Имена судей, прокурора, переквалифицировавших убийство в &quot;хулиганство&quot;, — опубликовать, чтобы все родные и знакомые объявили им бойкот, как продажным  тварям! Хватит сопли жевать! Власть нас не слышит,  не защищает наших детей от инородцев — сами встанет на защиту своей жизни и безопасности близких!
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2 час.
А Кудасов
Ну и долго ещё наши правители и депутаты высоко (но зря) оплачиваемые это будут позволять. Про их терпение не знаю, они живут в своём ими созданном мирке, но народное терпение на пределе и похоже даже очень скоро они могут лишится не только их мирка, но и кресел, недвижимости и доходов везде, кроме как на лесоповале.
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1 час.

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