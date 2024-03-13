С поздравлениями от Путина и космонавтов. Как в Барнауле отметили юбилей УИС

Мероприятие прошло 12 марта в концертном зале "Сибирь" Празднование 145-летия УИС / Фото: УФСИН по Алтайскому краю Праздник "Служу России, служу Закону!", посвященный 145-летию уголовно-исправительной системы, прошел 12 марта в концертном зале "Сибирь".
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