Саакашвили рассказал, что Украине нужно делать после запуска «Северного потока — 2»

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.
Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.
Свежие комментарии