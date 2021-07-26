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Саакашвили рассказал, что Украине нужно делать после запуска «Северного потока — 2»

Саакашвили рассказал, что Украине нужно делать после запуска «Северного потока — 2»

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.

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