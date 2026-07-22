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Царьград

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Госдума утвердила 80 законов для рекорда в образовании

Госдума утвердила 80 законов для рекорда в образовании

Госдума восьмого созыва приняла 80 законов в сфере образования, что позволило достичь рекордного числа студентов колледжей и техникумов — 3,9 млн.

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