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Тренер Перейры — о поединке бразильца с Павловичем: удобный бой, не дойдёт до пятого раунда

Тренер Перейры — о поединке бразильца с Павловичем: удобный бой, не дойдёт до пятого раунда

Гловер Тейшейра, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, высказался о поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

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