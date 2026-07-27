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Путин указал Пашиняну на необходимость референдума о вступлении в ЕС

Путин указал Пашиняну на необходимость референдума о вступлении в ЕС

Референдум по вопросу вступления Армении в Европейский союз настоятельно призвал провести в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин, 27 июля сообщает пресс-служба администрации президента.

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