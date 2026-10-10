В 2026 году из ВСУ дезертировало уже 165 435 человек

В 2026 году из ВСУ дезертировало уже 165 435 человекПо данным украинской прокуратуры в сентябре 2026 года было заведено более 21,2 тысяч дел по самовольному оставлению части и дезертирству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: Россия...
- Хотел заработать ...
- ГОСДУМУ УЛИЧИЛИ В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым