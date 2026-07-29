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Российская разработка меняет баланс сил на море. Запад ждет жесткий ответ

Российская разработка меняет баланс сил на море. Запад ждет жесткий ответ

В ВМФ России намерены ввести в строй свой первый крупный военный корабль, разработанный после распада Советского Союза.

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Комментарии
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Ю
Юрий
А почему бы и нам не приволочь себе пару не наших нефтефозов... Чо они там нарушили, всегда можно придумать. Почему мы постоянно играем в шахматы с теми, кто с нами играет в &quot;Чапаева&quot;? Всех охранять - кораблей не напасёшься. Т.е., по сути, нас вынуждают занимать военные корабли обычным сопровождением судов, вместо выполнения ими реальных задач.
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1 м.