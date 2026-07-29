В ВМФ России намерены ввести в строй свой первый крупный военный корабль, разработанный после распада Советского Союза.
Российская разработка меняет баланс сил на море. Запад ждет жесткий ответ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий
А почему бы и нам не приволочь себе пару не наших нефтефозов... Чо они там нарушили, всегда можно придумать. Почему мы постоянно играем в шахматы с теми, кто с нами играет в "Чапаева"? Всех охранять - кораблей не напасёшься. Т.е., по сути, нас вынуждают занимать военные корабли обычным сопровождением судов, вместо выполнения ими реальных задач.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии