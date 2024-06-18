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Почти 50 нелегалов прятались в теплице в подмосковной деревне

Почти 50 нелегалов прятались в теплице в подмосковной деревне

Скриншот видео Правоохранители задержали 46 нарушителей миграционного законодательства на территории тепличного комплекса в деревне Лужки под Серпуховом в Московской области, сообщила во вторник, 18 июня, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЗАПУСКАТЬ НЕ НУЖНО вех подряд и кого попало, то и чистить не придется!!! Что за разгильдяйство?!!! ЧТО вообще творится в России?!!
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12 час.

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