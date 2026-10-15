Газ в Европе держится на уровне максимумов конца 2022 года Цена газа на европейском хабе TTF остается у максимальных уровней декабря 2022 года и составляет примерно €86 за МВт ч.
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