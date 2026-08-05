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NewsOne

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Вашингтон готовит оборону Тайваня, но воевать за остров не станет, заявил эксперт

Вашингтон готовит оборону Тайваня, но воевать за остров не станет, заявил эксперт

Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских в программе «Мнение» на News Front , что США готовят оборонительные мероприятия в отношении Тайваня, но воевать не будут, так как это невыгодно.

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