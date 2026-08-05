Вашингтон готовит оборону Тайваня, но воевать за остров не станет, заявил эксперт

Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских в программе «Мнение» на News Front , что США готовят оборонительные мероприятия в отношении Тайваня, но воевать не будут, так как это невыгодно.
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