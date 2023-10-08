«Оу! Невероятно, впечатляюще!» Льюис Хэмилтон порадовался за McLaren

«Оу! Невероятно, впечатляюще!» Льюис Хэмилтон порадовался за McLarenLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон в диалоге со своим гоночным инженерам Питером Бонингтоном после финиша спринта в Катаре порадовался за McLaren.