Джейн Фонда предупреждала Лопес о проблемах в браке

Коллега и наставница Дженнифер Лопес, знаменитая 86-летняя актриса Джейн Фонда, еще задолго до слухов о возможном разводе между Дженнифер и Беном Аффлеком, предупреждала Дженнифер о возможных трудностях в их отношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии