Джейн Фонда предупреждала Лопес о проблемах в браке

Коллега и наставница Дженнифер Лопес, знаменитая 86-летняя актриса Джейн Фонда, еще задолго до слухов о возможном разводе между Дженнифер и Беном Аффлеком, предупреждала Дженнифер о возможных трудностях в их отношениях.