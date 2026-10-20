Vice President JD Vance was interviewed by Mark Halperin, who asked if Vance would get Donald Trump’s endorsement if he ran for president in 2028: VANCE: I’ll tell you Mark that I’m focused on the midterm elections and I want to get as many good Republicans elected in early November as possible.
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