«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывш...

«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывших разработчиков Mass Effect и Doom EternalРазработчики из студии Fun Dog, основанной ветеранами индустрии, опубликовали новый трейлер кооперативного хоррор-шутера с элементами выживания The Forever Winter.
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