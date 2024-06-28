«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывш...

«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывших разработчиков Mass Effect и Doom EternalРазработчики из студии Fun Dog, основанной ветеранами индустрии, опубликовали новый трейлер кооперативного хоррор-шутера с элементами выживания The Forever Winter.