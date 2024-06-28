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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывш...

«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывш...

«Жду больше, чем GTA VI»: вышел новый трейлер мрачного шутера The Forever Winter от бывших разработчиков Mass Effect и Doom EternalРазработчики из студии Fun Dog, основанной ветеранами индустрии, опубликовали новый трейлер кооперативного хоррор-шутера с элементами выживания The Forever Winter.

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