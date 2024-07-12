Мигранты – стратегическая угроза национальной безопасности России

Многие считают, что на Украине сейчас решается, останется ли Россия великой державой или её ждёт забвение и распад по образцу СССР, однако это не так – Россия без всяких сомнений одержит победу на Украине, конечно, если не будет совершено предательство на самом верху, как это случилось при искусственном развале СССР.
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