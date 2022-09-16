Военное обозрение

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Сообщается о боестолкновениях киргизских и таджикских пограничников на всём протяжении границы

Сообщается о боестолкновениях киргизских и таджикских пограничников на всём протяжении границы

Еще один очаг напряженности возник на границе Кыргызстана и Таджикистана, боевые столкновения происходят на протяжении всей границы между двумя этими странами.

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