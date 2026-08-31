Пешеходные переходы промоют в Молжаниновском ко Дню города

К празднованию Дня города в Молжаниновском районе приведут в порядок пешеходные переходы. Коммунальные службы Москвы начали масштабную кампанию по очистке городской инфраструктуры, в которую вошли более 700 подземных и надземных переходов по всей столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Папин день календ...
- Собянин объявил о...
- ВД На Синявинской от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым