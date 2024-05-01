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Врачи предупреждают: любителям пива грозит эректильная дисфункция

Врачи предупреждают: любителям пива грозит эректильная дисфункция

Частое употребление пива может навредить вашему здоровью, предупреждает врач уролог-андролог Вадим Брусенский, в частности — привести к проблемам с эрекцией и снижению либидо, а также к ухудшению сперматогенеза.

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