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Спорт Уик-Энд

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Даниил Медведев продолжает приятно удивлять всех на мэйджоре в Нью-Йорке – пока ни одного проигранного сета!

Даниил Медведев продолжает приятно удивлять всех на мэйджоре в Нью-Йорке – пока ни одного проигранного сета!

После серии неудач в ходе турниров, предшествующих US Open-2026, многие поставили крест на возможности успешного выступления в Нью-Йорке Даниила Медведева (8-й ракетки мира).

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