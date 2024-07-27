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Черевченко о 0:2 от «Акрона»: «План «Факела» не работал ни до удаления Маркова, ни после. Почему не получилось? Потому что не получилось»

Черевченко о 0:2 от «Акрона»: «План «Факела» не работал ни до удаления Маркова, ни после. Почему не получилось? Потому что не получилось»

В субботу воронежский клуб во 2-м туре Мир РПЛ дома уступил «Акрону» со счетом 0:2. В конце первого тайма прямую красную карточку получил нападающий «Факела» Евгений Марков.

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