В США заявили, что санкции против КНР предусматривают пространство для торговли

Политика вводимых Соединенными Штатами ограничений в отношении Китая якобы включает пространство для торговли, заявила министр торговли США Джина Раймондо во время телефонного разговора с главой Минкоммерции КНР Ван Вэньтао, сообщает пресс-служба американского ведомства.
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