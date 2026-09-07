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Царьград

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МВД: В Волжском подросток на ВАЗ-21099 врезался в дерево

МВД: В Волжском подросток на ВАЗ-21099 врезался в дерево

В Волжском Волгоградской области несовершеннолетний без прав за рулём ВАЗ-21099 врезался в дерево. В результате пострадали водитель и трое пассажиров 14, 14 и 17 лет, все были доставлены в медучреждения.

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