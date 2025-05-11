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Делягин предупредил о возможных репрессиях против патриотов страны: "Бюрократия боится окончания СВО"

Делягин предупредил о возможных репрессиях против патриотов страны: "Бюрократия боится окончания СВО"

Коллаж: Novorosinform Негативный сценарий может изменить только активность народа. При этом аресты активов олигархов за границей уже идут.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А раньше фронтовиков не боялись, все их ждали домой с  фронта. И уважали.
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11 час.
Иван Ураганов
А какого чёрта,тогда выпустили ржавого из страны?А теперь начали гонения на него!
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10 час.
Yuri Plasta
Если  начнутся  репрессированные действия  властей  придет  фашизм  в  России со  стороны  власти.  и  Россия  рухнет.  остановить  народ  не  уничтожив  полностью.  И  Украинская  история  будет  доброй  сказкой.  Войска  и  гвардия  без  приказа  верховного  не  пойдут  против  народа. Надеюсь, несмотря  ни  на  что , путин этого  не  допустит.
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10 час.
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