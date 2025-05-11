Коллаж: Novorosinform Негативный сценарий может изменить только активность народа. При этом аресты активов олигархов за границей уже идут.
Делягин предупредил о возможных репрессиях против патриотов страны: "Бюрократия боится окончания СВО"
Комментарии
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Регина Толстоброва
А раньше фронтовиков не боялись, все их ждали домой с фронта. И уважали.
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11 час.
Иван Ураганов
А какого чёрта,тогда выпустили ржавого из страны?А теперь начали гонения на него!
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10 час.
Yuri Plasta
Если начнутся репрессированные действия властей придет фашизм в России со стороны власти. и Россия рухнет. остановить народ не уничтожив полностью. И Украинская история будет доброй сказкой. Войска и гвардия без приказа верховного не пойдут против народа. Надеюсь, несмотря ни на что , путин этого не допустит.
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10 час.
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