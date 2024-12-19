3 безобидные привычки, которые день за днем делают вас несчастными

День сменяет ночь, а вы всё еще ждете, когда станете счастливым? Если порой приходит мысль, что это уже недостижимо, возможно, пора перестать думать о том, чего вам не хватает в жизни, а понять — что вы делаете такого, что сами препятствуете счастью.