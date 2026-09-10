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5:0 от «Барсы» и 6:1 от «ПСЖ», Хачанов в 1/2 US Open, Мирра выбыла, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», дебют Батракова в ЛЧ, ЦСКА купил Олейникова, скандал с Чегиным и другие новости

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