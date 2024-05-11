«Защитить Белгород и окружить Купянск»: раскрыты вероятные сценарии Харьковской операции

Армия России перешла в наступление в Харьковской области. Военкоры разделились на два лагеря. Одни пишут, что всё это разведка боем, а пять приграничных сёл, которые взяли наши бойцы - это зона, без укрепрайонов врага.
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