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«Как он мог не встать вообще?»: Валерия — искренне о разногласиях в сотне «Ну-ка, все вместе!»

«Как он мог не встать вообще?»: Валерия — искренне о разногласиях в сотне «Ну-ка, все вместе!»

Певица накануне премьеры рассказала о своем опыте съемок в популярном проекте. Валерия предоставлено Пресс-службой11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».

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