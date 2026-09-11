«Как он мог не встать вообще?»: Валерия — искренне о разногласиях в сотне «Ну-ка, все вместе!»

Певица накануне премьеры рассказала о своем опыте съемок в популярном проекте. Валерия предоставлено Пресс-службой11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».