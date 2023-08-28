Театр абсурда

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НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

ФОТО: REVIEW NEWS/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Украинская певица намерена и дальше стричь купоны в России.

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Комментарии
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Наталия Шумакова
Неужели никто не может справиться со всей этой грязью?! Обидно за Россию!
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Справиться могут москвичи и петербургцы - очень просто, не ходить на этот концерт, не покупать билеты.
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6 час.

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