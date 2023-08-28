НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

Театр абсурдаШоу-бизнесПодписатьсяНА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ ФОТО: REVIEW NEWS/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Украинская певица намерена и дальше стричь купоны в России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНаталия ШумаковаНеужели никто не может справиться со всей этой грязью?! Обидно за Россию!Ответить9 час.ВТВасилий ТопчийСправиться могут москвичи и петербургцы - очень просто, не ходить на этот концерт, не покупать билеты.Ответить6 час.
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