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Регион 29

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Россиянам рассказали об операциях при ожирении, доступных по ОМС

Россиянам рассказали об операциях при ожирении, доступных по ОМС

В территориальных программах ОМС на год предусмотрено более 1800 квот на такие вмешательства, еще 800 — в федеральных клиниках.

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