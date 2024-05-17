Освобождение от налога при дарении квартиры близким родственникам: что нужно знать Елена ГалицкаяПолучив в подарок квартиру, одариваемый официально приобретает доход, с которого по закону следует уплатить налог.
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