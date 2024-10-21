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Лента новостей Крыма

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Уничтожен завод, на котором создавали БПЛА для ударов по Крыму

Уничтожен завод, на котором создавали БПЛА для ударов по Крыму

Бойцы ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, на котором создавались использованные для ударов по Крыму беспилотники.

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