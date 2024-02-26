The Elder Scrolls VI выйдет на PlayStation 5 — сонибои счастливы Редактор портала The Verge во в...

The Elder Scrolls VI выйдет на PlayStation 5 — сонибои счастливыРедактор портала The Verge во время подкаста XboxEra сообщил, что, судя по его информации из лагеря Microsoft, The Elder Scrolls VI от Bethesda выйдет сразу на PlayStation 5.
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