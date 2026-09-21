РФС представил новую форму сборной России, дизайн которой был вдохновлён гимном

Российский футбольный союз (РФС) и спортивный бренд JOGEL представили новую экипировку сборной страны по футболу: домашний и гостевой игровые комплекты, а также парадно-тренировочную коллекцию.
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