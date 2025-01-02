Связанные с Китаем хакеры взломали подразделение Минфина США

Хакеры, якобы имеющие отношение к правительству КНР, взломали отвечающее за введение санкционных ограничений Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и офис главы ведомства Джанет Йеллен.
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