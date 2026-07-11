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Фонд мемориала в Нидерландах назвал осквернение могил актом неуважения

Фонд мемориала в Нидерландах назвал осквернение могил актом неуважения

www.globallookpress.com/Justin Tang/Keystone Press Agency Фонд "Советское воинское кладбище" (Stichting Sovjet Ereveld) 11 июля прокомментировал РЕН ТВ осквернение около 150 надгробий на мемориале советских воинов в нидерландском Лесдене.

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